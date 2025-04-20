Başkan Yılmaz\'a miting gibi karşılama

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette büyük bir sürprizle karşılaştı. Mahalle sakinleri Yılmaz'ı ellerinde pankartlar ve meşalelerle bağrına bastı. Coşkulu karşılama karşısında duygusal anlar yaşayan Yılmaz, "Gücümüzü aldığımız, Şehitkamil'in gerçek sahibi halkımızla mutlu yarınlar inşa edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Dülük Mahallesi'ni ziyaret etti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Belediye Meclis Üyeleri Meryem Aybüke Sağlam, Reşit Kaya, Burak Kaya, Sait Yalçın, Ali Özçelik ve Cuma Hava ile Dülük'e giden Yılmaz, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başkan Yılmaz'a sevgi dolu karşılama

Yılmaz'ın ziyaret haberini alan mahalle sakinleri buluşmanın gerçekleşeceği alana akın etti. 7'den 70'e tüm mahalle sakinlerinin katıldığı buluşmada Yılmaz, "Dünya sizin olsun, Umut bize yeter", "Dülük köyü burada, Umut Başkanının yanında" yazılı pankartlar ve meşalelerle karşılandı. Kadını ve erkeğiyle yüzlerce kişinin katıldığı buluşma, miting havasına dönüştü.

"Bir hayalimiz var"

Gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan Yılmaz, mahalle sakinlerine teşekkür etti. 1 yıl önce yola çıkarken bir hayalin peşinde gittiklerini söyleyen Yılmaz, "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. 1 yıl önce yeni bir hikaye yazmak için yola çıktığımızda bir hayalimiz vardı. O da Türkiye'nin gözde ilçelerinden Şehitkamil'imizi her bir ferdiyle mutlu ve huzurlu bir kent haline getirmekti" dedi.

"Engellere takılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Seçim sürecinde ve sonrasında en büyük desteği halktan aldığını söyleyen Yılmaz, "Bu hikayenin başkahramanı ben değil, 900 bin kişilik Şehitkamil halkıydı. Yolumuza taş koymak istediler engel olamadılar, iftira attılar ama başaramadılar. Bundan sonra da yapacakları hiçbir engellemeye takılmadan, Şehitkamil'imizin eksiklerini giderecek, halkımızın sorunlarına çözüm arayacağız" diye konuştu.

"Yarınlarımızı Şehitkamil halkıyla inşa edeceğiz"

Günlük dedikodu ve iftiralara takılmadan Şehitkamil halkının geleceği için geride kalan 1 yılda olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Halkımız bizden hizmet bekliyor. Biz bu kutlu yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Ben değil biz anlayışıyla Şehitkamil halkıyla yarınlarımızı inşa edecek, Allah'ın izniyle mutlu yarınlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP