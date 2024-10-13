Başkan Yılmaz, çocukları bir kez daha mutlu etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, çocukları bir kez daha mutlu etti

Başkan Yılmaz, çocukları bir kez daha mutlu etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın her bölgeye hizmet anlayışı doğrultusunda büyük takdir gören Dondurma Karavanı'nın ardından Gezi Sinema Aracı da yola çıktı.

13.10.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın her bölgeye hizmet anlayışı doğrultusunda büyük takdir gören Dondurma Karavanı'nın ardından Gezi Sinema Aracı da yola çıktı. Kırsal mahallelerde çocukları sinema ile tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen proje çocuklara keyif dolu bir gün yaşattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukları bir kez daha mutlu etti. Başkan Yılmaz'ın başlattığı Gezici Sinema Aracı ile çocuklar evlerinin yanı başında sinema ile tanışıyor. İlk olarak Kozluyazı Mahallesi'nde başlayan proje ile çocuklar merak ettikleri çizgi filmi açık havada izleme keyfi yaşarken, sinemayla da tanışmış oldu.

"Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önce gelir"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuklara yönelik projeleri çok önemsediklerini söyledi. Çocukların daha umutlu ve daha güvenli olmasını istediklerini belirten Yılmaz, "İstiyoruz ki en azından Şehitkamilli çocuklarımız hiçbir sosyal aktiviteden geri kalmasın. Bu doğrultuda daha 6 ay içerisinde çocuklarımıza yönelik eğlence, öğretici gibi etkinliklerin yanında Dondurma Karavanı ile de onları mutlu etmiştik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bize yeni projelere ihtiyaç olduğunu da gösterdi" dedi.

"Çocuklarımız mahallelerinde sinema keyfi yaşayacak"

Sinemanın genel kültür, sosyalleşme ve dünyayı tanıma gibi birçok katkısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu doğrultuda biz de Gezici Sinema Aracı oluşturduk. Bu aracımız da yola çıktı. İlk olarak Kozluyazı Mahallemizde çocuklarımızda bir araya geldi. Yanında da patlamış mısırlarımızı ikram ederek onlara farklı ve güzel bir deneyim yaşattık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme ve mutlulukları bizim için de çok büyük motivasyon kaynağı oldu. İnşallah devamını da getireceğiz" diye konuştu.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren çocukların ebeveynleri de projenin gerçekten çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, çocukları bir kez daha mutlu etti - Son Dakika

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