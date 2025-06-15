Başkan Yılmaz\'dan \'Babalar Günü\' mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hayatımızın her anında bizlere yol gösteren, her türlü fedakarlığı üstlenen tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çocuklarının ilk kahramanı olan babaların, birer çınar gibi gölgesinde huzur bulunan, öğütleriyle ömrü boyunca çocuklarının yolunu aydınlatan rehberler olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hayat yolculuğunda ilk adımı atarken elimizi tutan, her düşüşümüzde yanı başımızda bize el uzatan, sevgisiyle bizi sarıp sarmalayan babalarımız, ailenin sessiz gücü, fedakarlığın, emeğin ve sabrın simgesidir. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, bir ömür varlığını ve desteğini hissettiren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Ahirete intikal eden tüm babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP