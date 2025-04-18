Başkan Yılmaz\'dan Umut Mahallesi\'ne çifte müjde

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Mahallesi'nde yapımı devam eden park ve ikram evinde incelemelerde bulundu. Parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Yılmaz, "Hemşerilerimiz hasret kaldığı yeşile kavuşacak. Dinlenirken çayını, çorbasını gönül rahatlığıyla içebilecek" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin dört bir yanında yapımı devam eden projelere ilişkin ziyaretlerini sürdürüyor. Projeleri yerinde inceleyen Yılmaz, projelerin son durumu hakkında bilgi alıyor.

"Kısa süre içerisinde tamamlanacak"

Başkan Yılmaz, yıllardır park hasreti çeken Umut Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Parkın kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildiren Yılmaz, "Parkı yapacağımız alanın fiziki şartları çok uygun olmadığı için ekip arkadaşlarımız sağ olsun güzel bir proje ortaya çıkardı. Yaklaşık 1.5-2 metre derinliğinde dolgu ve zemin sıkıştırma ile alan hazırlığı yapıldı. Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanımızda 800 metrekarelik yeşil alan, oturma ve dinlenme alanları, oyun alanları ile yılların özlemini sona erdireceğiz" diye konuştu.

"Belediye kaynaklarıyla hayata geçiriliyor"

İlçe genelindeki tüm parkların tamamen belediye öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini paylaşan Yılmaz, "Sürdürülebilirliği sağlamak için tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Çok şükür gerekli mali ve işgücüne sahibiz. Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla da sulama, altyapı, inşaat ve peyzaj işlerinin tamamı park bahçeler müdürlüğü ekipleri ve atölye çalışanları tarafından tamamlandı" ifadelerini kullandı.

İkram Evi büyük beğeni aldı

Yılmaz, parkın içerisinde kurulumu devam eden Şehitkamil Belediyesi İkram Evi'nde de incelemelerde bulundu. Vatandaşların çocuklarıyla parkta zaman geçirirken, dinlenirken çay ve çorbadan mahrum kalmayacağını dile getiren Yılmaz, "Yine tamamen öz kaynaklarımızla kendi ekibimiz tarafından atölyelerimizde hazırladığımız İkram Evi ile parka gelen hemşerilerimize çay ve çorba ikramında bulunacağız. Vatandaşlarımızın ilk tepkisi çok güzeldi. İnşallah bu ikram evlerimizi ilçemizin genelinde yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP