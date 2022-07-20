Başkan Yılmaz esnaf turunda - Son Dakika
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Başkan Yılmaz esnaf turunda

20.07.2022 14:43
Başkan Yılmaz esnaf turunda

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Siteler Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Siteler Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi'ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım'ın 69 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde hem biz hem de ekiplerimiz sahada çalışıyoruz. Yıldırım'ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Siteler Mahallesi'ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir buluşma olduğu kanaatindeyim. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz esnaf turunda - Son Dakika

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