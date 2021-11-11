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Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi

11.11.2021 16:33
Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya Minibüşçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak'ın davetiyle bugün Okurcalar'da bulunan Batı Birlik Minibüs Hattı esnaflarıyla buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya Minibüşçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak'ın davetiyle bugün Okurcalar'da bulunan Batı Birlik Minibüs Hattı esnaflarıyla buluştu. Buluşmaya Batı Birlik esnaflarının yanısıra bölge muhtarları da katıldı. Yapılan kahvaltının ardından söz alan Oda Başkanı Doğan Bacak, esnafların Başkan Yücel'den taleplerini dile getirdi.

"Birliğimiz daim olsun"

Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak'ın ardından söz alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, talepleri tek tek not aldığını belirterek, "Alanya Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarımızın talepleri bizlerin her zaman önceliği olmuştur. Bugün de siz değerli minibüsçüler esnafımızın taleplerini dinledik. Bu talepleri yetki sınırlarımız çerçevesinde ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Allah birliğimizi daim etsin" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi

Adem Murat Yücel, Minibüs, Alanya, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika


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