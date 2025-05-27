Başkan Zencirci, Tarım Komisyonuna Seçildi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Belediye meclis üyeleri İsmail Çelik ve Özgür Türk ile toplantıya katılan Zencirci, yapılan oylama sonucunda tarım komisyonu üyeliğine seçildi.

Hafta sonu Balıkesir'de gerçekleşen Çevreci Belediyeler Birliği toplantısı komisyon seçimlerinde de yine tarım komisyonuna seçilen Başkan Zencirci birliklerin tarım politikalarında etkin rol alacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Zencirci üye belediyelere teşekkür ederek, tarımsal kalkınmaya katkı sunacak verimli çalışmalar gerçekleştirmek için çok çalışacağız dedi. Çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunların toplumun doğrudan varlığını tehdit ettiğini vurgulan Zencirci, "Eğer üretmezsek ne fiyatı kontrol edebilir, ne de yiyecek bir lokma bulabiliriz. Neye sahipsek üreticimizin emeği, çiftçimizin alın teri sayesindedir" dedi.

Zencirci açıklamasının devamında, "Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Çevreci Belediyeler Birliğinin hedeflediği, kırsal kalkınmaya yönelik üretilecek sürdürülebilir projeler ve uygulanacak kalıcı yatırımlar çerçevesinde tarım politikalarında aktif olarak yer alacak, elimizden gelenin fazlasını yapmak için çok çalışacağız. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN