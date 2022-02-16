Başkanlar vatandaşla bir araya geldi - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yeşil Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, tarihi Yeşil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Bölgede yürütülen çalışmaları ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Yılmaz ve Aktaş, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi ardından esnafa 'hayırlı işler' diledi. Gençlerle sohbet eden, esnaf ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu sebeple biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de tarihi Yeşil semtimizdeki esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşla bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu. - BURSA