Başmakçı'da Sahur Arabeskle Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başmakçı'da Sahur Arabeskle Başlıyor

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde davulcu, sahuru arabesk şarkılarla kutluyor.

07.03.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bir Ramazan davulcusu vatandaşları sahura alışılmışında dışında Azar Bülbül'ün unutulmaz şarkıları başta olmak üzere söylediği arabesk şarkılar ile uyandırıyor.

Başmakçı ilçesinde uzun yıllardır Ramazan davulculuğu yapan Emre Sevyurt, vatandaşları sahura bilindik maniler ile değil arabesk şarkılar eşliğinde uyandırıyor. Sevyurt gece sahur vakti eline aldığı davulu ile mahalle mahalle gezerek Azer Bülbül başta olmak üzere arabesk alanındaki farklı sanatçıların şarkılarını söyleyerek vatandaşları uyandırıyor. Sevyurt'un vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Azer Bülbül, Başmakçı, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başmakçı'da Sahur Arabeskle Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:54:51. #7.12#
SON DAKİKA: Başmakçı'da Sahur Arabeskle Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.