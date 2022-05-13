Batman'da TİDİSLAM projesinin lasmanı yapıldı - Son Dakika

Batman'da TİDİSLAM projesinin lasmanı yapıldı

BATMAN - Batman'da Türk İşaret Dilinde İslam Dinini anlatan projenin lansmanı yapıldı.

Dini kelimeler ve anlamları, İslam'a dair temel bilgiler, peygamber efendimizin hayatı, Türk işaret dilinde Kur'an-ı Kerim meali gibi bölümlerin yer aldığı TİDİSLAM proje tanıtımına Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Müftüsü Nihat Kök, siyasi parti temsilcileri, STK yetkilileri ile işitme engelli vatandaşların katılımıyla Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Bu projeye hepimiz sahip çıkmalıyız"

Vali Şahin'in programda yaptığı konuşmada, Batman'da 3,5 seneyi aşan görev süresi boyunca çok sayıda projeye dahil olma fırsatı bulduğunu söyledi. Bir kısmının geçmişten başladığını ve kendisinin devam ettiğini, bir kısmının da başlangıcı kendisine nasip olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu proje, beni duygulandırdı, beni etkiledi ve tamamlanması için gayret ettim. Enteresan bir şekilde devamlı engellerle karşılaştım. Hayırlı işlere şeytan çok bulaşırmış. Görev süremin birkaç gününe geldiğim şu günlerde bu projenin artık hayata geçtiğini görebileceğim. Çok kıymetli buluyorum bu programı, bu projeyi. İşitme engelli kardeşlerimizin kavramlarında eksiklikler var. Çünkü biz bu kavramları onlara öğretmemişiz. Bununla ilgili yeterli bilgiler yok. İşte bu proje o eksikliği tamamlamak için ortaya gelmiş bir proje" dedi.

Projenin nihai hedefi dünyada yüzlerce lisana çevrildiğini ifade eden Vali Şahin, "Ama hala Türk işaret diline çevrilmemiş olan Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamlanmasıdır. Bunun tamamlanması için kavramlara ihtiyaç var. Bu yolculuk daha yeni başladı. Bu yolculuğu her bir Müslüman fert olarak hepimizin sahip çıkması gerekir. ve bu başlangıcı yapmış olduğumuz projenin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci etaplarının sadece Batman'da değil, belki Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde bu kavram zenginliğini oluşturarak devam ettirilmesi gerekir. Nihai hedefimiz olan Kur'an-ı Kerim'i artık son çevrilmemiş lisan olan işaret diline çevrilmesi hedefine ulaşalım. Bütün hedefimiz bu" diye konuştu.

Program sonunda Vali Şahin, proje sahiplerine plaket taktimindi bulunarak hatıra fotoğrafı çekti.