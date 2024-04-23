Çorum\'un Bayat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Yerel

Çorum'un Bayat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programla devam etti.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Bahadır Ünlü'nün çocukların ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından günün anlam önemini belirten şiirler okundu. Anadolu öğrencilerinin gösterileri ile devam eden programda öğrenciler arasında yumurta taşıma ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar ödül töreninin ardından sona erdi. - ÇORUM