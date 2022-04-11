Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

11.04.2022 12:55
Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Afyonkarahisar Bayat Mete Tan Devlet Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalıştayı Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Afyonkarahisar Bayat Mete Tan Devlet Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalıştayı Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştaya daire amirleri, ilçede ki okullar ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yüksek olduğu toplantı İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Başhekim Ramazan Duran, çalıştayın teknoloji başta olmak üzere madde bağımlılığının nedenleri sonuçları ve önlenebilmesi için yapılması gerekli çalışmalar hakkında bilgi verdi. Katılımcıların "Ben olsaydım" başlığı ile görüşlerini açıkladıkları çalıştay da çözüm önerileri ve eleştiriler dile getirildi. - AFYONKARAHİSAR

Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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