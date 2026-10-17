Bayburt Denetimli Serbestlik yükümlülerine sorumluluk ve yardımlaşma semineri verdi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yükümlülülere yönelik 'Sorumluluk ve Yardımlaşma' konulu seminer düzenlendi.

Kurum Vaizi Burhan Akyüz tarafından verilen seminerde, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, bireyin kendisine ve çevresine karşı sorumlulukları ile yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal yaşamdaki önemi ele alındı. Birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesine yönelik bilgilerin aktarıldığı seminerde, bireysel sorumlulukların toplumsal yaşam üzerindeki etkisine değinildi.

Eğitimde, sorumluluk bilinciyle hareket etmenin ve yardımlaşma kültürünün günlük yaşamdaki önemine de dikkat çekildi.