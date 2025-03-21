Bayburt Doğal Taş Fabrikası Toplantısı

Bayburt Doğal Taş Fabrikasının aylık yönetim kurulu toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, fabrikanın üretim süreçleri, ihracat hedefleri, satış performansı ve geleceğe yönelik projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Fabrikanın sürdürülebilir başarısı için alınacak önlemler ile yeni iş birlikleri konusunda istişarelerde bulunulan toplantıda, doğal taş sezonunun başlamasından önce alınması gereken tedbirler de değerlendirildi. - BAYBURT