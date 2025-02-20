Bayburt-Gümüşhane Yolunda Kar Temizliği

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Karayolları ekipleri Bayburt- Gümüşhane kara yolunda kar temizliği gerçekleştiriyor

BAYBURT - Bayburt'ta dün sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklı olarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yolun kardan kapanmaması ve sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına hummalı çalışma içerisinde bulunan Karayolları ekiplerince, karla kapanan yollar gece ve gündüz saatlerinde kar küreme araçlarıyla sürekli temizlendi.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Gümüşhane ile Bayburt'u birbirine bağlayan güzergahta çalışma sürdürüyor. Salmankaş Geçidi civarlarında ve sürücülerin kullandığı kara yolunda çalışmalarına devam eden ekiplerin, temizlenen yolların yeniden kar nedeniyle kapanmasından dolayı sürekli teyakkuzda olduğu, kar küreme çalışmalarını titizlikle yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Vatandaşların yol güzergahında sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla temizlediler, özenle açtılar. Bölgede yoğun kar mesaisini sürdüren ekipler, gizli buz tehlikesine karşı tuzlama yapılması gereken yerlerde de tuzlama çalışması gerçekleştirerek, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar.