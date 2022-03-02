Bayburt güne kar yağışıyla uyandı - Son Dakika
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Bayburt güne kar yağışıyla uyandı

02.03.2022 10:12

Bayburt güne kar yağışıyla uyandı Şubat ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı ve güneşin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Bayburt'ta, mart ayının gelmesiyle birlikte soğuk kış günleri geri geldi.

Bayburt güne kar yağışıyla uyandı

BAYBURT - Şubat ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı ve güneşin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Bayburt'ta, mart ayının gelmesiyle birlikte soğuk kış günleri geri geldi. Karla kaplanan ve beyaz örtüyle bürünen Bayburt'ta vatandaşlar ev ve iş yerleri önünü süpürerek, araçlarının üzerindeki karları temizlemeyle güne başladılar. Şubat ayının güneşli geçmesinin ardından yeniden karlı Bayburt sabahına uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemediler. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünü hatırlatan bir vatandaş, "Şubat ayında çok güzel günler yaşadık sıcaktı, güneşliydi havalar ama Mart başlayınca atasözünün yeri geldi, atalarımızın da dediği gibi Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. İnşallah Mart sonu bahar gelir, havalar ısınır" dedi.

Öte yandan yağmaya devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8-10 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu kalmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Bayburt ve ilçelerinde hafta sonuna kar yağışı devam edecek, soğuk havalar etkisini sürdürecek.

Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
Bayburt güne kar yağışıyla uyandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt güne kar yağışıyla uyandı - Son Dakika


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