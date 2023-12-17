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Bayburt güne karla uyandı

Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisi gösterdi. Pazar gününe kar yağışıyla uyanan Bayburtlular beyaz örtüyle karşılaştı. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar kardan üzeri örtülen araçlarını temizledi. Meteoroloji verilerine göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı devam edecek.

Bayburt güne karla uyandı
17.12.2023 - 22:08,
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Bayburt güne karla uyandı

BAYBURT - Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisi gösterdi. Pazar gününe kar yağışıyla uyanan Bayburtlular beyaz örtüyle karşılaştı.

Bir süredir gecelerin soğuk havanın etkili olduğu gündüzleri ise adeta bahar havasının yaşandığı Bayburt'ta vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar kardan üzeri örtülen araçlarını temizledi.

Öte yandan yağmaya devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8-10 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu olmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı devam edecek, soğuk havalar etkisini sürdürecek.

Kaynak: İHA
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