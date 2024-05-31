Bayburt'ta 252 üreticiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 252 üreticiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında, 252 çiftçiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı. Tarım İl ve Orman Müdürü Selami Ersen, projeden faydalanan üreticilere kolaylıklar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca, proje kapsamında mera alanlarında üst gübreleme ve suni mera alanı tesis çalışmaları da yapıldı.

31.05.2024 08:12
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Bayburt'ta 252 üreticiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı

BAYBURT - Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak, kentteki mera alanlarında ot verimini ve kalitesini arttırmaya yönelik, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde tohum teslim töreni düzenlendi. Yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu, 252 çiftçiye dağıtıldı.

Tohum teslim töreninde konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, "Bugün üreticilerimize 88 ton korunga tohumu dağıtacağız. Bu bir Mera Islah Projesi, proje kapsamında tarım müdürlüğümüzün üst gübreleme ve suni mera tesis çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları belli bir noktaya ulaştırdılar, inşallah devamı da gelecek. Korunga tohum dağıtma çalışmaları da burayla sınırlı kalmayacak, ilerleyen dönemlerde korunga tohumu dağıtımı yapacağız. Üreticimize, ilimize hayırlı, uğurlu olsun. Yüzde 40 devlet destekli bir proje bu, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

252 üreticiye yüzde 40 hibe desteğiyle 88 ton korunga tohumunun dağıtıldığı programda, Tarım İl ve Orman Müdürü Selami Ersen de projeden faydalanan üreticilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzenlenen tohum teslim töreninde 125 kilo korunga tohumu alan üretici Mustafa Çiğdem, "Devletin yüzde 40 hibe sağladığı korunga desteklenmesinden yararlanmak için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden korunga tohumlarımı aldım, ben 125 kilo tohum aldım. Herkes burada tohumlarını teslim aldı, üreticilere hayırlı, uğurlu olsun. Devletimizden Allah razı olsun" diyerek konuştu.

Ayrıca proje kapsamında, Bayburt'un mera alanlarında, ot verimini ve kalitesini arttırmaya yönelik, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, şu ana kadar 350 dekar alanda üst gübreleme yapıldı, 190 dekar alanda suni mera alanı tesis edildi.

Kaynak: İHA

Selami Ersen, Bayburt, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 252 üreticiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta 252 üreticiye yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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