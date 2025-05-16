Bayburt'ta 44 engelli birey bir günlüğüne asker oldu

BAYBURT - Bayburt'ta Engelliler Haftası dolayısıyla 'Temsili Askerlik Uygulaması' programı düzenlendi. 15'i kadın, 29'u erkek olmak üzere toplam 44 engelli genç, bir günlüğüne asker oldu.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulunda ilk önce asker eğlencesi düzenlendi. Burada, engelli bireyler aileleriyle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekerek, oyunlar oynadı. Duaların yapılmasıyla son bulan asker eğlencesi, Şehit Piyade Onbaşı Yaşar Yıldırım Kışlası'nda devam etti. Bayburt Garnizon Komutanlığı tarafından kışlada düzenlenen törende, engelli bireyler asker yemini ettiler. Temsili yemin töreninde konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, askerlik yemini eden özel gençleri tebrik ederek, "Türk Milleti'nin her bir ferdi için askerlik bir görevden öte bir onur, bir şereftir. Bu millet, tarih boyunca ordusuyla bütünleşmiş, 'Asker Millet' tanımıyla anılmıştır. Bugün burada da görüyoruz ki; bu değerlerimiz engel tanımıyor. Yüreğinde vatan sevgisi taşıyan evlatlarımızın peygamber ocağına olan arzusuyla burada bulunmaları, hepimiz için gurur vesilesidir" dedi. Engelli bireyler, asker üniforması giyip, yemin ederek asker olma heyecanını ve gururunu yaşarken, terhis belgelerini protokol üyelerinin elinden aldılar. Program, birliklerin tören geçişiyle sona erdi.