Bayburt\'ta Aile Çalıştayı Düzenlendi

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda ilgili kurum ve başkanlıkların katılımıyla aile konulu çalıştay yapıldı.

Çalıştayda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi konularında önemli veriler elde edildi. Bu veriler, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında kamu kurumları ve STK'larla paylaşılarak, Bayburt genelinde uygulanacak kapsamlı projelerin temelini oluşturacak. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ilerleyen dönemde daha geniş kapsamlı projelerle sürdürülecek. - BAYBURT