Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

20.03.2022 10:18

Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

BAYBURT - Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta belediye ekipleri kent merkezinde başta ana arterler olmak üzere mahalle aralarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri de, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta ar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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