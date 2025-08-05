Bayburt'ta Bal Hasadı Değerlendirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Bal Hasadı Değerlendirildi

Bayburt\'ta Bal Hasadı Değerlendirildi
05.08.2025 10:35
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İl Tarım Müdürü Köse, Masat köyünde arıcı Mehmet Reis'i ziyaret ederek bal hasadını inceledi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Masat köyünde arıcılık faaliyetleri yürüten üretici Mehmet Reis'i ziyaret ederek, bu yılki bal hasadını değerlendirdi. Ziyarette, hasat durumu ve arıcılığın bölge ekonomisine katkısı ele alındı, üretim üzerine arıcı Mehmet Reis ile görüş alışverişi yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Mehmet Reis'e ait bal üretim alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında bu yılki bal hasadı değerlendirilirken, üretim süreciyle ilgili Reis'ten bilgi alındı. İncelemelerde, arıcılığın sürdürülebilirliği ve bölgesel kalkınmadaki rolü üzerine görüş alışverişi yapılarak, değerlendirmelerde bulunuldu. Köse, kaliteli bal üretimin teşvik edilmesi ve üreticilere her aşamada destek olunması gerektiğine vurgu yaparak, üretici Mehmet Reis'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, yeni sezonun bereketli geçmesi temennileriyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Bal Hasadı Değerlendirildi - Son Dakika

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