Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

29.04.2022 15:35
Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Para çekmek isteyen vatandaşlar ATM önlerinde uzun kuyruklar oluştururken, bayram alışverişi yapan Bayburtlular, ellerinde alışveriş poşetleriyle iftar saatine yetişmeye çalışıyorlar.

Sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmak için köyden merkeze gelen vatandaşlar ise marketlerin, mağazaların yolunu tuttular. Köyden gelerek temel gıda ve bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, belirli saatlerde köylerine giden servis araçlarına yetişme gayreti içerisinde alışverişini tamamlayarak adeta zamanla yarıştılar. Bayram tatili için Bayburt'a gelen Alper Duymaz isimli öğrenci ise, Bayburt'ta bayram geçirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi. Bayburtlu halk ozanı Ali Sırrı Çoban(Aşık Süphani) dinlenmek için oturduğu çay bahçesinde Ramazan Bayramı için kısa bir dörtlük okudu. Çoban, "Önümüzde Ramazan Bayramı var, bu nedenle de sabah erkenden alışveriş yapmak için çarşıya indim. Bazı dükkanları gezdim, alışveriş yaptım, yoruldum. Çoruh'un yanındaki çay bahçesinde oturup, Çoruh'un su sesini dinleyerek dinlenmeye çalışıyorum. Madem bayrama az kaldı, hazır bayram üzeri ben de sizlere kısa bir dörtlük okuyayım. Ramazanımız gelip gitti, bayramımız mübarek olsun. Sağ kalanlarımız sağ kaldı, ölenlerimiz gitti, Bayramımız mübarek olsun. Yükseğinde kale hoştur bakışı, kıvrılmış Çoruh'un nazlı akışı. Her yönden güzeldir Bayburt'un baharı, kışı, kar kürer söylerim Bayburt türküsü" diyerek manisini sonlandırdı. Bayburt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırbağ köyünden alışveriş yapmak için yaklaşık 40-50 dakika yol gelen Mehmet Taştan isimli vatandaş ise, "Bayram alışverişi yapmak için geldim, biraz yoğunluk var, Ramazan nedeniyle de hemen yoruluyoruz, burada biraz dinlendikten sonra alışverişimize devam edeceğiz. Sabah çok erkenden geldik saat 07.30 gibi buradaydık, akşam üzeri de işimiz bittiğinde hemen yola koyulacağız, köy servislerine binip, köyümüze döneceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan farklı illerde yaşayan ve memleketlerine gelen Bayburtlu vatandaşlarla birlikte kent merkezinde yoğunluk meydana geldi. Bunun yanı sıra insan yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüler Bayram öncesi uzun araç kuyrukları oluşturdular. Trafik polisleri, trafikte aksama oluşmaması ve sorun yaşanmaması için çaba sarf ederek, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladılar. - BAYBURT

Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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