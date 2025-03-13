Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Aracı Pert Etti - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Aracı Pert Etti

Bayburt\'ta Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Aracı Pert Etti

Bayburt'ta park halindeki bir araca çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, otomobilin ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu. Olay sonrası vatandaşlar, belediyenin dikkatli olması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

13.03.2025 07:42  Güncelleme: 07:46
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Bayburt'ta park halinde bulunan Tofaş marka bir otomobilin üzerine çatıdan kopan kar kütlesi düştü. Tavanı, kapıları, ön ve arka camları kullanılamaz hale gelen otomobil adeta hurdaya dönerken, perte çıkan araçta maddi hasar meydana oluştu.

Olay, Velişaban Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi'nde yaşandı. Yunus Temur adına kayıtlı 69 AAF 293 plakalı aracın üzerine gece saatlerinde çatıdan kar ve buz kütlesi düştü. Aracın tavanı, kapıları, ön ve arka camları kullanılamaz hale gelirken, devasa kar kütlesi aracı pert etti.

Oradan geçen vatandaşlar, araçtaki maddi hasarın büyük olduğunu, gördükleri manzara karşısında üzüntü duyduklarını belirterek, araç sahibine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

"Bunun cezasını vatandaş çekti"

Kış memleketi Bayburt'ta saçak altına araç park edilmemesi gerektiğini hatırlatan Hacı Mustafa Çoruh isimli vatandaş, "Saçak altına araba park edilir mi? Biz bakıyoruz, saçakta kar var mı diye, kar yoksa aracımızı o zaman park ediyoruz. Vatandaş arabasını çatı altına çekmiş, bırakmış gitmiş, gelip bakacak ki manzara bu, arabası pert olmuş. Bunun cezasını kim çekti, vatandaş çekti" diyerek konuştu.

"Belediyeyi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum"

Bölgede esnaflık yapan Zafer Burak, bu olayın insanların da başına gelebileceğini, vatandaşların çatı altlarından geçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Belediyenin bu konuda ihmalkar davrandığını dile getiren Burak, "Bugün sabah iş yerimize geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Çatıdan düşen karlar komşumuz, arkadaşımız olan bir kardeşimizin arabasının üzerine düştü, araba pert oldu. Nerden baksanız bunun masrafı 200-250 bin lira civarında. Allah göstermesin bu bizim insanlarımızın da başına gelebilir. Saçakların altından yürürken çatılara bakarak dikkatle geçmek daha doğru olur. Bu konuda belediyeyi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çalıştılar, yaptılar tebrik ediyorum fakat yeterli değil. Yeterli olsaydı bugün bu hadise burada olmazdı" diyerek konuştu.

Otopark sorunu vatandaşı mağdur ediyor

2 gün önce aynı yere aracını park ettiğini, otopark sorunundan dolayı park edecek yer bulamadığını söyleyen fırıncı esnafı Faruk Karakum, mecburiyetten araçlarını çatı altlarına park ettiklerini belirtti. "Kar kütlesini görüyorsunuz, çatı saçaklarının altına araçları neden park ediyorsunuz" sorusuna, "Yer yok, nereye çekelim" diyerek yanıt veren Karakum, "Sabah geldik dükkanı açmaya o sırada aracı gördük. Yunus kardeşimizin aracına kar kütlesi düşerek zarar verdi. Arabanın bayağı bir hasarı var. 2 gün önce bizim arabamız buradaydı, aynı yerdeydi. Yer yok, nereye çekelim. Otopark sorunundan dolayı durum bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir hafta önce benzer olay Şeyhhayran Mahallesi'nde yaşanmış, devasa kar kütlesi çatıdan kayarak park halindeki aracın üzerine düşmüştü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, o aracın da tavan kısmı çökmüş, araçta maddi hasar oluşmuştu. Vatandaşlar, benzer olayların artık yaşanmaması için yetkililere seslenerek, önlemlerin artırılması talebinde bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Otomobil, bayburt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Aracı Pert Etti - Son Dakika

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