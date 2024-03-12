Bayburt'ta Çiftçi Babanın Şampiyon Kızı - Son Dakika
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Bayburt'ta Çiftçi Babanın Şampiyon Kızı

Bayburt\'ta Çiftçi Babanın Şampiyon Kızı

Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. U17 Türkiye Şampiyonası ve U20 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Akkuş'un şimdilerde hedefinde ise Avrupa şampiyonluğu var.

12.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:51
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Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. U17 Türkiye Şampiyonası ve U20 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Akkuş'un şimdilerde hedefinde ise Avrupa şampiyonluğu var.

Antrenörü Mustafa Çiftci gözetiminde 2023 Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nda ikincilik, 2023 U17 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği ve 2023 Okul Sporları B Kategorisinde ikincilik elde eden Beyza Akkuş, bu yıl Afyonkarahisar'da düzenlenen Buse Tosun U17 ve U20 Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe adını yazdırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Ailesinin ve antrenörü Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle Türkiye şampiyonu olan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek için var gücüyle çalışan Akkuş, "5 senedir güreş sporuyla ilgileniyorum Afyonkarahisar'da düzenlenen U17 ve U20 Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak, bunun için çok ciddi çalışıyorum" dedi.

Şampiyona babadan tam destek

Maddi manevi kızının her zaman arkasında olan baba Ensar Akkuş kızlarının her zaman destekçisi olacağını söyleyerek, "İki kızım da güreş sporuyla ilgileniyor. Kızlarım bana güreş sporunu yapmak istediklerini söylediler, ben de bu spor erkek sporu siz yapmazsınız dedim. Bunu söylerken kızlarıma güveniyordum açıkçası, onlar da bana kendilerinden emin bir şekilde baba biz bu sporu yapacağız dediler. Tamam kızım madem istiyorsunuz, o zaman ben size maddi-manevi her türlü desteği vereceğim dedim, bu şekilde bu yola girdik. Beyza şampiyonluk için hazırlanırken onun destekçisi oldum, antrenörümüz Mustafa hocanın da gayreti, başarısı bana destek verdi" ifadelerini kullandı.

"Beyza bilek gücünü organik beslenmeye, tarlada çalışmaya borçlu"

Kızı Beyza'yı tarlada çalıştırarak, organik yedirip içirerek bugünlere getiren Ensar Akkuş, "Ben kızlarımın güreşte daha iyi yerlere gelebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri için çiftçilik yapmaya devam ediyorum. Kızlarımı tarlaya götürdüm, onları borularda çalıştırdım. Beyza bilek gücünü tarlada çalışmaya borçlu. Organik beslenmenin yanı sıra tarlada çalışmanın çok faydası oldu. Beyza ve ablasını adeta erkek gibi yetiştirdim. O ruh onlarda olduğu için her zaman da sağ olsunlar başarılı oldular. Çevremizden de güzel tepkiler alıyoruz, Ensar'ın kızıyım dediklerinde, doğru Ensar'ın güçlü olurlar diyorlar. Beyza'dan sadece başarısının devamını istiyorum, ben her zaman arkasındayım. Başarılar onunla olsun" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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