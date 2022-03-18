Bayburt'ta eğitime kar tatili - Son Dakika

Bayburt'ta eğitime kar tatili

BAYBURT Bayburt'ta yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar bugün tatil edildi.

Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır." denildi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan çocuklar neşeli dakikalar yaşadı.

Öte yandan kar yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Bayburt - Erzurum ve Bayburt - Gümüşhane kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt - Araklı - Trabzon yolunda da çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.