Bayburt'ta El Emeği Sergisi

Yıl boyunca arı gibi çalışan kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

BAYBURT - Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta el sanatları sergisi açıldı. Kadınların el emeği, göz nuru ürünleri, Halk Eğitim Merkezi'nde sergilendi.

Düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı, protokol üyelerince yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Bayburt Lisesi Halk Oyunları Erkek Ekibinin gösterileriyle ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden oluşan Sada Grubunun seslendirdiği ilahilerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, el emeği ürünlerin Bayburt'un kültürel mirasını yaşattığını ifade etti. Özellikle kadınların el sanatları aracılığıyla Bayburt'un ruhunu yansıttığını belirten Vali Eldivan, kursların bireysel gelişimin yanı sıra aile ve toplum yapısına da katkı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından ürünlerin sergilendiği atölyelere geçildi. Davetliler, sergi atölyelerini gezerek, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Bayburtlu kadınların el emekleriyle hazırlanan ve davetlilerin beğenisine sunulan el işi ürünler, köklü geleneklerin yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ışık tuttu. Yıl boyunca arı gibi çalışarak, el emeği göz nuru ürünler yaptıklarını dile getiren usta öğretici Esen Köse, gururla ürünlerini sergilediklerini söyledi. İğneyle kuyu kazarcasına hep birlikte çok çalıştıklarını vurgulayan usta öğretici Hülya Demir, kursiyerleriyle birlikte ortaya güzel işler koyduklarını belirtti. El işi göz nuru emeklerini görmeye herkesi davet eden bir diğer usta öğretici Elif Kurdal, "Öğrencilerimizle bir yıl boyunca arı gibi çalışarak ürettiğimiz el emeği, göz nuru işlerimizi bugün sergilemekten gurur duyuyoruz. Herkesi sergimize bekliyoruz, buyurup gelsinler. El işlerimizi, emeklerimizi bütün herkesin görmesini istiyoruz" diyerek konuştu.