Bayburt\'ta GençTek Forumu\'nda öğrenciler siber güvenlik ve dijital yaşamı ele aldı

Bayburt'ta düzenlenen GençTek Öğrenci Forumu'nda öğrenciler, farklı tematik masalarda bir araya gelerek çeşitli sorunlara yönelik fikirlerini, çözüm önerilerini ve proje düşüncelerini paylaştı.

Forumda oluşturulan masalarda öğrenciler, siber güvenlik, dijital yaşam ve bilişim etiği gibi konuların yanı sıra toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrenciler, ele aldıkları başlıklar çerçevesinde fikir alışverişi yaparak görüş ve çözüm önerilerini hazırlanan formlara yazdı.

Öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirmelerine, ortak fikirler geliştirmelerine ve çözüm odaklı düşünmelerine imkan sağlayan etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da masalardaki çalışmaları takip ederek öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.