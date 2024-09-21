Bayburt\'ta Gıda Denetimi

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, İl Gıda Numune Alma Planı ve Bakanlık Numune Alma Planı çerçevesinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerinde yapılan denetimlerde üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinden numuneler alındı. Gıda güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiği görevlilerce belirtilirken, alınan numuneler laboratuvarlarda analizlerden geçecek, ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edilecek. İşletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunan ekipler, denetim ve kontrollerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdiler. - BAYBURT