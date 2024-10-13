Bayburt\'ta Gıda Denetimleri

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Bayburt'ta halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Görevlileri tarafından okullarda, öğrenci pansiyonlarında, üretim ve satış yerlerinde denetimler yapıldı.

Gıdadan kaynaklı salgınların önüne geçmek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen, saklama koşulları, gıda güvenlik standartları ekiplerce denetlendi. Toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler çerçevesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı, gıda kontrol görevlilerince işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Okul, yurt, pansiyon yemekhanelerinde yapılan denetimlerde ise paketli ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve saklama şartları ve etiket bilgileri gibi birçok detay kontrol edildi. İl genelindeki okulların yanı sıra öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında bulunan kantinler ile yemekhaneler ekipler tarafından titizlikle denetlenerek, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bildirildi. - BAYBURT