Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri yapılmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerde, birçok sayıda ürün incelendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, soğuk zincir şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için ekiplerin gıda denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT