Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Yapıldı

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Bayburt'ta hızlı tüketim ve toplu satış işletmelerine yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak, gıdadan kaynaklı salgınların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen, saklama koşulları, gıda güvenlik standartlarına uygunluk ekiplerce kontrol edildi. Toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler çerçevesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı, gıda kontrol görevlilerince işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. - BAYBURT