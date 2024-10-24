Bayburt\'ta Hayvan Taşımacılığı Eğitimi

Yerel

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında il ve ilçe jandarma komutanlığı personellerine yurt içinde hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde yol kontrolleri ile alakalı eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim faaliyetinde, yurt içi hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde yol kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, aranacak belgeler askeri personele anlatıldı. Canlı hayvan sevk ve nakillerinde bulundurulması gereken belgeler, belgesiz hayvan nakillerinde yapılması gereken uygulamalar, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri hakkında yönetmenlik ve denetimler hakkında sunum yapılarak, bilgiler verildi. Sunumun ardından merak edilenlerin yanıtlanmasıyla, eğitim son buldu. - BAYBURT