Bayburt\'ta İdare Toplantısı

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Bayburt'ta İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Eldivan, toplantıda birim müdürlerinden kamu kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler ile kurum içi çalışmaların hızlı, verimli ve en etkin bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin azami hassasiyet gösterilmesini belirtti.

Kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu belirten Vali Eldivan, kamu hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin yakın takibinin bizzat birim amirleri tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti. - BAYBURT