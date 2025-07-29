Bayburt\'ta İl Müdürü Değişimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti. Bir süredir il müdürü olarak görev yapan Selami Ersen, görevini Ebubekir Köse'ye devretti.

Tarım ve Orman Bakanlığının rotasyon kararı ile Bakan Müşavirliğine atanan Selami Ersen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Görevi devralan yeni İl Müdürü Ebubekir Köse, Ersen'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti. Ersen ise, Köse'ye yeni görevinde ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT