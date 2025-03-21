Bayburt'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor.

21.03.2025 01:02  Güncelleme: 01:10
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

BAYBURT - Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirözü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt'ta kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların kontrollü geçişini sağlıyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kara yolları ekipleri şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yapıyor.

"Demirözü ilçesinde eğitime kar tatili"

Bayburt'un Demirözü ilçesinde okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle; İlçemiz genelindeki tüm eğitim öğretim kurumlarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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