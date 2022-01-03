Bayburt'ta kar seferberliği - Son Dakika

Bayburt'ta kar seferberliği

BAYBURT Bayburt'ta cadde, sokak ve parklar, kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, aralıklı kar yağışı sürüyor. Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. İl özel idaresi ekipleri de köy yollarında çalışma yürütüyor.

Karayolu yol ağında bulunan Bayburt- Erzurum arasındaki Kop dağı, Bayburt- Gümüşhane arasındaki Vauk dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

'21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor'

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; bugün Bayburt, Van, Gümüşhane, Hakkari, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı hakim olacak.

Salı günü ise Kastamonu, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de kar yağışı hakim olacak.