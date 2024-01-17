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Bayburt'ta kar yağışı

Bayburt kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağan kar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Kar yağışını yetersiz bulanlar ise çiftçilerin mahsullerinin bereketli olması için daha fazla kar yağmasını diledi.

17.01.2024 - 18:36,  Güncelleme: 18:55
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Bayburt'ta kar yağışı

BAYBURT - Bayburt kent merkezi yağan karla beyaz örtüye büründü.

Bir süredir yağışın yaşanmadığı Bayburt'ta, bugün kar etkili oldu. Bayburt'ta aralık ve ocak ayının kurak geçmesi vatandaşları tedirgin ederken, bugün yağan kar bir nebze olsun vatandaşın yüzünü güldürdü. Kar yağışını yetersiz bulan vatandaşlar, yaz aylarında kuraklık yaşamamak için, çiftçilerin mahsullerinin bereketli olması adına lapa lapa kar yağmasını dilediler. Eski kışların yaşanmadığını belirten Bayburtlular, küresel ısınmanın etkisini günden güne hissettiklerinin belirterek, havaların ılıman geçtiğini söylediler.

Yağan karla birlikte sahada hazır bulunan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçe ve kar küreme araçlarıyla sokak ve mahalle aralarında çalışma başlattı. Vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerde çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken karları temizlediler.

Bununla birlikte şehir merkezinde etkili olan kar yağışı hava sıcaklığını olumlu yönde etkiledi. Bayburt'ta sıfırın altına düşen hava sıcaklığı kar yağışının ardından 2 derece olarak ölçüldü, soğuk ve kuru hava yerini az da olsa ılıman havaya bıraktı.

Kar yağışını yetersiz bulan demirci esnafı Rahim Kutluer, "Bu sene kar pek yağmadı, biz de yağan kar sonucunda dükkan önümüzü süpürecek güne başladık. Nispeten bu kar yağışı bizi memnun etmedi. Tarımla uğraşan çiftçilerimizi bu durum daha çok olumsuz etkiliyor" diyerek konuştu.

Bayburt\'ta kar yağışı
Kaynak: İHA
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