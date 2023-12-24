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Bayburt'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatilin duyurusunu yaptı.

Bayburt\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
24.12.2023 - 20:48,
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Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." - BAYBURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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