Bayburt'ta yoğun karı kaldıramayan deponun çatısı böyle çöktü
BAYBURT - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bayburt'ta, deponun çatısının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kar, tipi ve soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkilerken Yolaltı köyünde bir deponun çatısı çöktü. Kar yığınına dayanamayan çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayri Tekin'e ait depoda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Kar Yükü Çatıyı Çökertti - Son Dakika
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