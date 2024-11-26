Bayburt'ta Kar Yükü Çatıyı Çökertti - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Kar Yükü Çatıyı Çökertti

Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle bir deponun çatısı çöktü, anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

26.11.2024 20:42
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Bayburt'ta yoğun karı kaldıramayan deponun çatısı böyle çöktü

BAYBURT - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bayburt'ta, deponun çatısının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kar, tipi ve soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkilerken Yolaltı köyünde bir deponun çatısı çöktü. Kar yığınına dayanamayan çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayri Tekin'e ait depoda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kar Yükü Çatıyı Çökertti - Son Dakika

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