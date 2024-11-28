Bayburt'ta Kayak Eğlencesi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Kayak Eğlencesi

Bayburt\'ta Kayak Eğlencesi

Bayburt'ta kar kalınlığı 80 cm'yi bulurken, İhsan Kocabey cadde üzerinde kayak yaparak dikkat çekti.

28.11.2024 08:35
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Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta, nalbur işiyle uğraşan İhsan Kocabey isimli vatandaş, caddede kayak yaptı. En büyük tutkusu kayak olan Kocabey'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt'ta kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi buldu. 4 gün önce yağan karda kendi kayak sezonunu açan Kocabey, dükkanda bulunan kayak takımlarını giyerek, vatandaşların meraklı bakışlarına aldırmayıp, cadde boyunca kaydı. Ekiplerce temizlenen yolların buz tutmasını fırsat bilen Kocabey, dükkanında hazırda beklettiği kayak takımlarını alarak, bugün de yeniden kayak yaptı. Çevreden geçenlerin şaşkın bakışları altında kayan Kocabey'in yüzleri güldüren keyifli ve bir o kadar da ilginç aktivitesi ise fıkraları aratmadı.

"En büyük sevdam, en büyük hobim kayak yapmak"

Bayburt Kop Kayak Merkezi kışa hazır olmayınca, dükkanı önünde kendi kayak pistini oluşturan Kocabey, kayağa çocuk yaşlarda başladığını söyledi. En büyük tutkusunun kayak yapmak olduğunu belirten Kocabey, "Bayburt'ta nalbur işleriyle uğraşıyorum. Kayak takımlarım dükkandaydı, karın yağdığı ilk gün dükkanda bulunan kayak takımlarımı giyerek, dükkanımın caddesinde kayak yaptım. Bugün de yine aynı şekilde kayak yaptım. Şimdilik bu şekilde yetiniyorum ama Kop Dağı'nda kayak sezonunun başlamasını dört gözle bekliyorum. Kayağa olan merakım çocukluktan geliyor, en büyük aşkım kayak yapmak. Hobi olarak en çok sevdiğim aktivite bu" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kayak Eğlencesi - Son Dakika

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