Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

15.04.2022 23:05

Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yılda devam etti.

Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

BAYBURT - Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yılda devam etti.

Bayburt'ta asırlardır sürdürülen "Onbeşi" geleneği pandemi süreci nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu sene yeniden devam etmeye başladı. Her yıl Ramazan ayının 15'inci gününde çocuklar poşetlerini alıp kapı kapı gezip, onbeşi diyerek şeker, fıstık, çikolata gibi hediyeler topluyor. Asırlardır süre gelen "Onbeşi" geleneği bu yıl çocuklar tarafından coşkulu bir şekilde yaşatıldı. Bayburt'un her bir köşesinde kutlanan gelenek, Bayburtlular tarafından sevilerek, yaşatılmaya çalışılıyor.

Bayburt Belediyesi ise çocuklara poşetler içerisinde kuruyemiş, çikolata, bisküvi gibi çocukların seveceği şekerlemeleri poşetlerle dağıtarak ikramda bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Onbeşi" geleneğinin asırlık bir gelenek olduğunun altını çizerek, "Asırlardan beri devam eden bir geleneği bugün burada Ramazan'ın 14'üncü günü yani 15'i olarak tabir edilen bir günde yeniden çocuklarla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu geleneksel dokunun, kültürün devamı bizim için çok önemli artık çocuklarımız onbeşiyi dört gözle bekliyor, bir taraftan oruçlarını tutuyorlar, bir taraftan da onbeşi gecesinde bu mutluluğu beraber paylaşıyoruz. İnşallah bu asırlardır devam eden geleneğimiz, bizim köklü kültürümüz hep bu şekilde devam eder" dedi.

Bayburt'ta ramazanda Onbeşi geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta ramazanda Onbeşi geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta ramazanda Onbeşi geleneği yaşatılıyor

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Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta ramazanda 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


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