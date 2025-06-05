Bayburt\'ta Sahipsiz Hayvanlar Toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Sahipsiz Hayvanlar İl İzleme ve Denetim Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve güvenliği konularında uygulanacak tedbirler ele alındı. Vali Eldivan, sokak hayvanlarının güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Geçici Barınma Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı çalışmalarının da titizlikle devam ettiğini bildirdi. - BAYBURT