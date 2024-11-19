Bayburt\'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler Toplantısı

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Bayburt'ta organik tarımı geliştirme ve tıbbi aromatik bitkilerin potansiyelini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bayburt'ta yetişen tıbbi aromatik bitkilerin çeşitliliğini artırılması üzerinde durularak, değerlendirmeler yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, doğal kaynakları koruyarak tarımı daha sürdürülebilir hale getirmek ve Bayburt'un zengin bitki çeşitliliğini ekonomiye kazandırmak için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Özellikle Bayburt'ta yetişen tarhun otunun önemine değinen Vali Eldivan, tarhun gibi çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin de marka haline gelmesi için çalışmalara ağırlık verildiğini kaydetti.

Toplantıya, ilgili kurum müdürleri de katılarak, fikir ve önerilerini paylaştılar. - BAYBURT