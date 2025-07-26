Bayburt\'ta Toplu Sünnet Töreni

Bayburt'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet töreni düzenlendi. Erzurum Vakıflar Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen toplu sünnet töreninde, minikler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında sünnet olacak çocuklar, sabah saatlerinde valiliğe ait makam aracıyla şehir turu attı. Turun ardından valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, programın devamında çeşitli etkinliklerle Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda ağırlandı.

Terasta oyunlar oynayan, müzik eşliğinde dans eden ve ikramlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklara, gün sonunda çeşitli hediyeler verildi. Programa kamu kurumlarının müdürleri, aileler ve davetliler katıldı.

Düzenlenen yemek programında çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle de sohbet etti. - BAYBURT