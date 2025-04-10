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Bayburt'ta Yurt Provokasyonu

Bayburt'ta bir kız yurdunda yalan haber üzerine öğrenciler protesto etti, gerilim sona erdi.

10.04.2025 11:26
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Bayburt'ta kız öğrenci yurdunda yalan üzerine provokasyon

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde kız öğrenci yurdunda toplanan öğrenciler, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen ve daha sonra da kendine mescitte zarar verdiği ortaya çıkan bir öğrencinin yalanı üzerine provokasyonda bulundu. Gerilim gerçeğin ortaya çıkması ve resmi makamlardan yapılan açıklamayla sona erdi.

'Valilik açıklaması'

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinde yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıklaması'

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, 'Bayburt'taki GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet işlendiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Yurtta barınan bir öğrencinin mescitte tek başınayken kendisine zarar verdiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yurt Provokasyonu - Son Dakika

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