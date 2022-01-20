Üye Girişi
Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü

20.01.2022 09:37
Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü

Bayburt'tan İdlib'e uzanan kardeşlik köprüsü yürekleri ısıttı.

Bayburt'tan İdlib'e uzanan kardeşlik köprüsü yürekleri ısıttı.

Bayburt'ta, Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insani krize yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen gıda ve yaşam malzemeleri İdlib'e ulaştırıldı. Yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkan Mehmet Anar Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, kampanya dolayısıyla Başkan Anar ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi. Başkan Anar ile yönetimine çalışmalarında başarı dileyen Vali Epcim, ziyaretleri dolayısıyla da ayrıca teşekkür etti.

Başkan Anar ise Bayburt halkının yardımlaşma ve dayanışma noktasında her zaman güzel örnekler çıkardığını belirtti. Yardımların bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Anar, bölgede memnuniyetle karşılanan kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Yardımların 600 ailenin iki aylık ekmek ve 540 ailenin bir aylık ısınma ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğuna değinen Anar, 500 kişiye giyim, 207 aileye nakdi yardım ve 600 adet battaniye dağıtımını içerdiğini söyledi.

Ziyarette dernek yönetim kurulu üyeleri Haktan Keskin ile Cenan Muslu'da yer aldı. - BAYBURT

Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü

YORUMLAR
500

Mehmet Anar, Bayburt, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü - Son Dakika


Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu         
09:37
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun? Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?         
09:23
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16

Son Dakika Haberleri
09:37 Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı
09:36 Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu
09:35 Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı
09:34 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
08:55 Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!
08:52 Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 09:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'tan İdlib'e kardeşlik köprüsü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement