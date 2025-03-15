Bayburt'un Değerli Kehribarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'un Değerli Kehribarı

Bayburt\'un Değerli Kehribarı

Bayram İpek, Bayburt'taki kehribarları işleyerek tespih ve takılar yapıyor, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

15.03.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çam ağaçlarından sızan reçinelerin taşlaşmasıyla oluşan, süs eşyası yapımında kullanılan, doğada zor bulunan ve çıkarılması güç olan doğal kehribar, Bayburt'un tek değerli taş işlemecisi Bayram İpek'in elinde şekillenerek, tespih ve takılara dönüştürülüyor. Her bir tanesi binbir zahmet ve emekle işlenen rengarenk kehribar tespihler, göz alıyor.

Bayburt'un verimli ovalarında, sarp dağlarında bulunan kehribar taşı, kentte değerli taş işiyle ilgilenen Bayram İpek tarafından çıkarıldıktan sonra, işlenerek süs eşyası haline getiriliyor. Çocuk yaştan beri taşlara ilgisi olan İpek'in merakı, zamanla mesleğe dönüştü. Hobi olarak başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemeyen İpek, 20 metrekare atölyesinde çeşit çeşit, renk renk kehribar tespihler yapıyor, yaptığı tespihleri meraklıların ilgisine sunuyor. Kehribar taşının değerli aynı zamanda pahalı bir taş olduğunu belirten İpek, her bütçeye uygun tespihlerin olduğunu söyledi. İpek, tespih fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp, 100 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

"Hobi olarak başladığım iş mesleğim oldu"

Çocukken buldukları taşları birbirine sürterek bilyeler yaptıklarını, taş merakının küçük yaşlardan beri var olduğunu vurgulayan İpek, "Taşlara, çocukluktan beri merakım vardı. Çocukken taşları birbirine sürterek, bilyeler yapardık, arkadaşlarımızla oyunlar oynardık. Ben de bu işe iyice merak salmaya başladım. Hobi olarak başladığım iş, şimdi meslek haline geldi. Mesela insanlar boş vakitlerinde kahvehanelerde oturur, ben dağda gezerim. Yapıyı bildiğim için dağdan kehribar toplarım. Topladığım kehribarları getirip burada hem takıya, hem de tespihe çevirebiliyorum. Allah'a şükür 20 metrekarelik bir dükkan açtım. Dükkanda da tespihlerimizi, kolyelerimizi yaparak insanların beğenisine sunmaya başladık" dedi.

Kehribarın gram fiyatı altınla yarışıyor dolar üzerinden satılıyor

Birçok hastalığa iyi geldiği, ağrı kesici, sakinleştirici ve stresten arındırıcı doğal bir etkisi olduğu bilinen kehribarın gramı, dolar üzerinden işlem görüyor. İşlenmemiş ham kehribarın bin 200 ila bin 800 lira arasında satıldığını dile getiren İpek, "Bayburt kehribarı gram fiyatı üzerinden satılıyor. Mesela farklı yerlerde işlenmemiş kehribarın gramı bin 200 ila bin 800 lira arasında satılıyor. Biz burada herkes elde etsin diye işlenmiş halini, işlenmemiş fiyattan satıyoruz. Pahalı mı? gerçekten pahalı ama Bayburt kehribarına değer. Tespih fiyatları 5 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya hatta 100 bin liraya kadar çıkıyor. Mezatlara sunulduğu zaman, açık artırmada bu fiyatlar daha da yukarı çıkıyor. Yetişen usta olmadığı için mezatlara çıkaramıyoruz çünkü gerçekten bu işi yapan yok, bir tek ben varım ben de ancak arkadaşlara, çevreme yetiştirebiliyorum. Her bütçeye uygun tespih var. Uygunu da var, pahalısı da var. Bu kehribarı sağlık yönünden ihtiyacı olanlar tercih ediyor. Gerçek kehribarın guatrı, astım hastalığını bitirdiği herkesçe bilinir. Doktorlar tavsiye ediyor, doktorların tavsiyesi üzerine gelip kolye alan oldu, tespih alan oldu. Çocuğu diş çıkaranlar kolye alıp, çocuğuna taktılar" şeklinde konuştu.

"Amacım Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak"

Doğadaki kehribarı bulduğu yerden çıkaran İpek, 20 metrekare büyüklüğündeki atölyesinde kehribarı özenle işliyor. Bir kehribar tespihin 3-4 günde tamamlandığını, tespih tanelerinin her birinin ayrı ayrı ince işçilikle işlendiğini kaydeden İpek, amacının Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. İpek, "Benim amacım bu Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak. Bu yolda da elimden geleni yapmaya hazırım, yapıyorum da. Devamı gelecek inşallah" diyerek sözlerini tamamladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, bayburt, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'un Değerli Kehribarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı
Maç fazlasıyla lider İsmail Kartal’ın takımı Persepolis, Malavan’ı 2-0 yendi Maç fazlasıyla lider! İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı 2-0 yendi
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork’un şirketinden açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
İstanbul’da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe’de ölçüldü İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

08:32 Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
11:13 Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:50 Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
10:48 Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
10:47 Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
10:46 Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 08:47:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'un Değerli Kehribarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.