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Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı - Son Dakika

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı

10.12.2021 14:43

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı.

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı

BAYBURT - Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı. Ruhlar Çetin isimli vatandaş Bayburt'ta bir ilke imza atarak, kentte sahaf kitabevi açtı. Bayburt'ta böyle bir girişimin ilk olduğunu ifade eden Çetin, Bayburt'un kitap temin etme noktasında kırtasiye ve kütüphane dışında farklı bir alana ihtiyaç duyduğunu, bu ihtiyacı gidermek için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. 130 yıllık tarihi olan ve önceden 'Kaymakam Konağı' olarak bilinen 3 katlı konağı sahaf kitabevine çeviren Çetin, "Açılış amacımız kesinlikle hizmet. İnsanlara kitap ve kaynak konusunda yardım ve destek olabilmek" dedi.

10 bin adet kitap bulunan sahaf cıda ilerleyen günlerde bu sayının artacağını dile getiren Çetin, "Yarınlar ne getirir bilinmez şu an yola 10 bin adet kitapla çıktık. Kitaplarımızın içinde nadir eserler diyebileceğimiz eserler bulunuyor. Bunun yanı sıra her türden güncel kitaplar da var" şeklinde konuştu.

"Diğer kitabevlerinden farkımız otantik mekanımız"

Mekanda 150 adet civarında antika eşya ve belgelerin bulunduğunu ifade eden Çetin, "Buraya kitap okumak ve kitaba dair konuşmak için gelen kişiler tarihe yolculuk edebilecek çünkü mekanımızı o şekilde düzenledik. Bir sürü küçük parçalardan oluşan tarihi eşyalarımız mevcut, kültürümüze ait parçaları mekanımızda birleştirdik" şeklinde konuştu.

"Sadece kitap satılmayacak, kitap üzerine de konuşulacak"

Kitap satışının yanında kitap kiralamanın da olacağını belirten Çetin, insanların kitaba ulaşmasının bu şekilde kolaylaşacağını, düşük maliyetlerle insanların istediği kitabı temin edeceğini vurguladı. Okurken tartışabilmenin ve beyin fırtınası yapmanın kitabevinde önünü açan Çetin, "Kitap üzerine konuşabilmek tartışabilmek çok kıymetli, burası bir ticarethane değil fikir alış-verişinin yapıldığı bir mekan olacak" diye konuştu.

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı
Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı
Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı
Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı

Bayburt, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı - Son Dakika


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