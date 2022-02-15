Üye Girişi
Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor - Son Dakika

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor

15.02.2022 18:48

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar esareti devam ediyor.

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar esareti devam ediyor. Bayburt merkezde ise güneşle birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşi fırsat bilerek dükkanının önünü yıkayan esnaf Yılmaz Türk, şubat ayında eskiden çok soğuk havaların yaşandığını dile getirerek, "Yazdan kalma güzel bir hava var. Şubat ayında dükkanımın önünü yıkıyorum. Eskiden bu aylarda kar, kış olurdu şimdi hava çok güzel" dedi.

Bayburtlu vatandaş Sinan Koçer ise merkezde bahar havasının yaşandığını, köylerde bu durumun farklı olduğunu belirterek, "Şubat ayındayız bahar havasını adeta yaşıyoruz. Eskiden şubat-mart aylarında diz boyu kar olurdu şimdi tam bir yaz havası mevcut. Böyle giderse bahar erken gelir merkezde yaz havası var ama köylerde durum farklı oralarda kar var. Şu an Bayburt'ta çok güzel hava var" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bayburt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürütülürken, kapalı köy yolu bulunmuyor.

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor
Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor
Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor

YORUMLAR
500

Yılmaz Türk, Bayburt, Esnaf, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement